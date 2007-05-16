”Острів Крим” чекає у липні Аксьонова, Ступку, Михалкова...

II Міжнародний кінофестиваль "Острів Крим" пройде з 20 по 25 липня в Севастополі, про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі фестивалю.

Фестиваль буде приурочений до 225-річчя Севастополя. За інформацією прес-секретаря Наталії ТИМОШИНОЇ, протягом п`яти днів кінофестивалю "Острів Крим" увазі учасників і глядачів будуть представлені кращі роботи провідних міжнародних кінематографістів. "Саме на II Севастопольському Міжнародному кінофестивалі, за задумом його організаторів, відбудеться унікальна, єдина у своєму роді подія: народження довгожданої, десятої музи, музи кіно", - відзначають у прес-службі.

Очікується, що на кінофестиваль "Острів Крим" приїдуть Богдан СТУПКА, Гоша КУЦЕНКО, Марат БАШАРОВ, Михайло ЄФРЕМОВ, Михайло ПОРЕЧЕНКОВ, письменник Василь АКСЬОНОВ, режисери Микита МИХАЛКОВ, Карен ШАХНАЗАРОВ, Світлана ДРУЖИНІНА і багато інших.

В рамках кінофестивалю відбудуться конкурсна програма кінофільмів, що вийшли в 2006-2007 роках, численні майстер-класи, семінари, «круглі столи» з акторами, режисерами, письменниками.

Крім того, в рамках фестивалю не тільки в Севастополі, але і по всьому Криму пройдуть екологічні акції, акція "Дружба народів", а також багато інших заходів.

Основний приз фестивалю - "За кращий фільм" - називається "Острів Крим", приз за внесок у розвиток кінематографії - "Острів Любові", приз "За кращу чоловічу роль" - "Острів Він", приз "За кращу жіночу роль" - "Острів Вона", приз "За кращу режисерську роботу" - "Маестро Острів". Будуть вручені і ряд інших призів.