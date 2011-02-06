До сторіччя Рейгана випекли 180-кілограмовий торт

"Президентський торт" випекли кулінари штату Каліфорнія до 100-річчя з дня народження Рональда Рейгана, що відзначається сьогодні в США .

Як передає NEWSru, гігантське творіння в п`ять шарів шеф-повара Девіда ЛОФЕРА важить 181 кг, на нього пішло 45 кг борошна, 90 кг цукру й цукрової пудри, 54,4 кг масла і 400 яєць.

Вершину торта вінчає фігура білоголового орла з шоколаду вагою 23 кг, верхній шар полито лікерним сиропом із желейними бобами (різновид драже) - улюбленими ласощами ювіляра за життя.

Із боків пирога - імітація американського прапора з сотнею п`ятикутних зірок і таким же числом смуг. Кулінарам також вдалося відтворити печатку президента Сполучених Штатів, штату Каліфорнія і герб атомного авіаносця ВМС Ronald Reagan.

Як розповів Д.ЛОФЕР, він мірою пошуків у Google потрібних інгредієнтів став знавцем смаків ювіляра. Останній за життя стверджував, що може розпізнати характер людини лише по тому, як та поїдає желейні боби. Шеф-кухар також дізнався, що Рейган обожнював шоколад і любив відзначати дні народження. Тому за перебування президентом колишній кіноактор обов`язково тримав про запас щонайменше один шоколадний торт на борту свого літака.

Д.ЛОФЕРУ допомагали 10 кулінарів. Приготування зайняло близько 160 годин. Найважчим було доставити торт до президентського музею та бібліотеки Р.Рейгана в Сімі-Веллі (штат Каліфорнія) у повній цілості. Для цього коржі й начинки перевозилися окремо та викладалися шарами вже після транспортування.

Р.Рейган помер у 2004 році у віці 93 років. Святкування 100-річчя з дня його народження проходитиме по всій країні.