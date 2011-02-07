Громадянин Латвії впав у море з порому

Громадянин Латвії 1982 року народження в ніч на неділю впав в Балтійське море з порома Silja Festival, який прямував з Риги до Стокгольма, знайти його не вдалося, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу Латвійської берегової охорони.

За даними берегової охорони, о 2:42 на поромі була піднята тривога через людину за бортом. ЧП сталося за 74 кілометри від латвійського міста Вентспілс. У пошуково-рятувальній операції брали участь судна берегової охорони Латвії і Естонії, а також три судна, які були поблизу від місця ЧП. Температура води в Балтійському морі нині від +2 до +4 градусів. Рятувальні роботи були припинені в 7.50.