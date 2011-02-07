Поліція вигнала аборигенів острова Пасхи з дорогого готелю
00:58, 07 лютого 2011Разное
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Рапануї стверджують, що земля - їхня
Поліція на острові Пасхи примусила останніх корінних жителів (рапануї) звільнити територію готелю, який вони зайняли минулого року, повідомляє Бі-бі-сі.
Група рапануї стверджує, що землі, на яких розташований готель, кілька поколінь тому були обманом забрані у їх предків.
У вівторок ця справа розглядатиметься в суді.
Острів Пасхи був анексований Чилі в 1888 році. Він включений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, в першу чергу через знамениті кам`яні статуї, споруджені корінними жителями.
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