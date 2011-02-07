Єгипет та Єрихонські труби. Евакуація засвідчила, що в Україні з’явилася влада, яка опікується громадянами

В останні десять днів Україна успішно реалізує наймасштабнішу в своїй історії операцію з евакуації українських громадян з-за кордону. Станом на сьогодні з охопленого громадськими заворушеннями та проявами насильства Єгипту за державний кошт уже евакуювали 439 українців, які заявили про своє бажання залишити цю арабську країну. Відповідну роботу координує створений на доручення президента України Віктора Януковича оперативний штаб на чолі з першим віце-прем’єр-міністром, міністром економічного розвитку та торгівлі Андрієм Клюєвим. Усесторонню дипломатичну підтримку евакуації та її організацією безпосередньо в Єгипті займається Міністерство закордонних справ, яке на допомогу посольству України в Каїрі направило ще двох консульських співробітників, які професійно володіють арабською мовою. У результаті цих зусиль українських громадян збирали з усіх єгипетських міст у Каїрі та Хургаді, звідки їх забирали організовані оперативним штабом літаки в п’ятницю, 5 лютого, та суботу, 6 лютого. Ще раніше літак, вийнятий НАК „Нафтогаз України” вивіз з АРЄ співробітників цієї та низки інших українських компаній, дружин і дітей дипломатів, а також групу українців, що навчалися або працювали за контрактом у єгипетській столиці.

Буде здійснено стільки спеціальних рейсів, скільки потрібно. Причому й надалі українців, на відміну від громадян окремих західних держав, евакуюватимуть безкоштовно (одним із рейсів з Каїру безоплатно вивезли навіть знімальну групу одного з найбільш рейтингових національних телеканалів).

Важливо підкреслити, що понад десять мільйонів гривень, зарезервовані в державному бюджеті на проведення даної евакуації, витрачаються рівно в тому обсязі, у якому виникає потреба. Цілком імовірно, що більша частина цієї суми, якщо тренд до стабілізації ситуації в Єгипті збережеться, залишиться в бюджеті й піде на інші цілі. Будь-які спекуляції на цю тему свідчать лише про небажання розібратися в механізмах державного фінансування цих заходів.

Уся ця робота, до якої також залучені Міністерство з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба, інші міністерства та відомства, чітко продемонструвала, що в Україні з’явилася дієздатна влада, яка хоче і вміє оперативно опікуватися своїми співгромадянам.

У ці дні бували випадки, коли українські дипломати зі своїх грошей допомагали землякам, які через заворушення в Єгипті опинилися в скрутному фінансовому стані; коли прикордонники в аеропорту „Бориспіль” робили все можливе й неможливе, щоб люди, котрі пережили велике психологічне потрясіння, пройшли паспортний контроль за лічені хвилини. І подякою за все це були щирі оплески на адресу консульських співробітників МЗС, які першими піднімались на борт літаків, що прибували до Києва, і непідробна гордість за рідну державу, що висловлювали українці, які побачили на практиці – Батьківщина не залишила їх у скруті. Той патріотизм, яким світилися обличчя наших земляків, котрих евакуювали з Єгипту, напевно, відчували всі журналісти, які масово зустрічали кожен такий рейс у „Борисполі”.

Окремо необхідно подякувати провідним українським туроператорам, які, попри величезні збитки, виявили відповідальність та солідарність з державою та співгромадянами. До 13 лютого всі туристи зможуть повернутися додому. Ті ЗМІ, котрі виносять у заголовки гучні фрази - „У Єгипет вилетіли чергові чартери з українськими туристами”, - м’яко кажучи, перекручують факти. Так, літаки направляються до цієї африканської держави, але лише для того, щоб забрати туристів, які ще раніше прибули в Єгипет. Лише 31 пасажир (половина з яких не громадяни України) на чотирьох літаках з більш як півтори сотні місць у кожному – це свідчить як про реальний вияв соціальної відповідальності операторів туріндустрії, так і про безвідповідальність окремих журналістів, захоплених пошуком смажених фактів там, де їх бути не може.

Треба сподіватися, що ситуація в Єгипті ближчим часом стабілізується, і ця ключова країна арабського світу продовжить свій мирний розвиток. І українські туристи, студенти, бізнесмени знову активно відвідуватимуть цю історично дружню нам країну.

Але деякі наслідки цих подій уже очевидні. Україна показала себе як держава, що здатна потурбуватися про своїх громадян у будь-якій точці світу. Водночас окремі ЗМІ, на жаль, проявили себе як аналог легендарних єрихонських труб. Учені довели, що давні євреї використовували їхній гучний звук для прикриття робіт з підкопу стін міста Єрихон, унаслідок яких фортеця пала. Хочеться сподіватися, що більшість мас-медіа не стануть брати на себе сумнівну роль засобу маскування спроб дискредитації держави в тих випадках, коли її громадяни реально мають підстави нею пишатися.

Олег Волошин, директор Департаменту інформаційної політики МЗС України