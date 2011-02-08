Почалася складання надзвукового автомобіля

У Великобританії офіційно почалося складання надзвукового автомобіля Bloodhound, здатного, як стверджують розробники, розвинути швидкість в 1600 кілометрів за годину.

"Ми сподіваємося, що випробуємо машину у Великобританії наприкінці 2011 або на початку 2012 року", - сказав Бі-бі-сі на авіасалоні у Фарнборо головний інженер проекту Марк Чепман.

Якщо випробування пройдуть нормально, Bloodhound буде доставлений до Південної Африки, де на місці одного з висохлих озер робитимуться спроби побити світовий рекорд швидкості на суходолі.

Щоб зробити це, машина повинна буде перевищити швидкість 1228 кілометрів на годину – стільки розвинув надзвуковий автомобіль Thrust 1997 року.