Законопроект: ворожки мають видавати квитанції і відповідати за прогноз

У Румунії ворожки і провісники підлягатимуть штрафові або навіть тюремному ув’язненню - якщо їх прогнози не справдяться, повідомляє Радіо Свобода. Відповідний законопроект перебуває на розгляді парламентаріїв. Документом, зокрема, передбачено, що ворожки повинні мати офіційний дозвіл на роботу і видавати клієнтам квитанції про оплату послуг.

Минулого тижня документ був схвалений верхньою палатою. А в січні в трудове законодавство були внесені зміни про оподаткування діяльності ворожок і провісників.