Влада Криму ухвалила закрити 19 автозаправок

Республіканський комітет з охорони довкілля та державне підприємство «Кримстандартметрологія» ухвалили закрити 19 автозаправних станцій у Криму, перевіривши нафтотрейдерів регіону на відповідність цін на паливно-мастильні матеріали з «ціновим коридором», встановленим експертно-аналітичною групою при Кабінеті міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Міністерства промислової політики, палива і енергетики Криму.

Рескомітет з охорони довкілля видав розпорядження на закриття сімох АЗС, «Кримстандартметрологія» - на закриття дванадцяти.

Ще про п`ять заправок підготовлені матеріали для припинення їх діяльності.

Управління у справах захисту прав споживачів притягало 7 підприємств до адміністративної відповідальності.

Довідка. На території Криму майже 350 автозаправних станцій.

Різкий стрибок цін на паливно-мастильні матеріали стався в середині грудня 2010 року: протягом дня на всіх АЗС Криму ціни зросли на 20 копійок.

Великим гравцям на ринку нафтопродуктів були надіслані звернення з вимогою привести роздрібні ціни у відповідність з «ціновим коридором».