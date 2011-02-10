Батьки вимагають від аеропорту 125 тис євро за відірваний палець дитини

Батьки півторарічної дитини, яка втратила палець в міжнародному аеропорту Брюсселя, оголосили про початок судового процесу проти керуючої компанії порту, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

18 червня 2010 року хлопчик несподівано впав на ескалаторі, внаслідок чого втратив палець на лівій руці; відірваний палець так і не зуміли знайти.

Керуюча компанія аеропорту тоді пообіцяла батькам матеріальну компенсацію, яку впродовж восьмимісяців після надзвичайної події вони так і не дочекалися. Тепер батьки через суд мають намір відсудити у компанії 125 тисяч євро.