ДАІ шукає свідків автоаварії у Києві, в якій на смерть збито пішохода

Державтоінспекція столиці просить відгукнутися свідків дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у Голосіївському районі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Києві, сьогодні, 11 лютого, на вул. Васильківській, 9/14 невстановленим автомобілем скоєно наїзд на пішохода - невстановленого чоловіка віком 30-35 років, який переходив дорогу поза пішохідним переходом. Водій не зупинившись, залишив місце пригоди.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці пригоди.

Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією, зателефонуйте та повідомте за телефоном: 456-72-91, 483-79-29.

Столична ДАІ звертається до учасників дорожнього руху з проханням надавати інформацію на телефон гарячої лінії 483-70-64 (багатоканальний, працює цілодобово) у випадках виникнення конфліктних ситуацій на дорозі, а також у всіх випадках, коли ДАІ може надати допомогу.

Крім того розпочав, працювати телефон для СМС повідомлень: (063) 7682020.