Водій позашляховика наїхав на ногу інспектору ДАІ

Водій позашляховика, ігноруючи вимоги інспектора ДАІ, наїхав йому на ногу сьогодні в Сімферополі біля пам`ятника воїнам-афганцям, де відбувався мітинг, присвячений дню виведення радянських військ з Афганістану.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського Управління ДАІ.

Проїзд у районі пам`ятника було тимчасово обмежено для забезпечення безпеки людей, які були на заході.

«Інспектор кілька разів запропонував водієві «Міцубісі Паджеро» проїхати іншою вулицею, проте той наполягав на своєму: проїхати йому потрібно було саме тут і зараз. Він почав рух і штовхнув бампером інспектора, який стояв на проїжджій частині. Співробітник ДАІ впав, а його нога опинилася під колесом автомобіля», - говориться в повідомленні.

«Швидка допомога» відвезла інспектора до лікарні. Рентгенівське дослідження переломів не виявило, у працівника ДАІ зафіксовано удар і розтягнення зв`язок стопи лівої ноги.

Свідки дали свідчення слідчо-оперативній групі, що прибула на місце події.

«Намагаючись перекласти всю провину на працівника ДАІ, водій висунув правоохоронцям свою версію події: інспектор сам ударився об машину і впав», - повідомили в ДАІ.

Ведеться слідство, яке встановить причину інциденту.