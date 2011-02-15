Гриценко: Янукович був проти ТО, а Тимошенко захищала інтереси ДАІ

Народний депутат, лідер «Громадянської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО сподівається, що Верховна Рада 16 лютого підтримає ініційований ним законопроект про скасування державного техогляду приватного автотранспорту (№5066).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Як зазначає політик, у середу, 16 лютого, парламент голосуватиме за вказаний законопроект вже друге. Він нагадав, що перша спроба виявилася невдалою: проект закону №4014 від 4 лютого 2009 року був відхилений парламентом 11 червня 2009 року.

Аналізуючи результати голосування, А.ГРИЦЕНКО зазначає, що підтримали скасування техогляду частина фракції НУ-НС (24 голоси), комуністи (24), Блок Литвина (20) і більшість регіоналів (119).

Також автор законопроекту звертає увагу, що за скасування техогляду висловилися нинішній Президент Віктор ЯНУКОВИЧ і його теперішнє оточення на Банковій, урядовці, голови відомств, губернатори, керівники фракції.

«Команда ЯНУКОВИЧА віддала голоси «за» скасування техогляду», - зазначив А.ГРИЦЕНКО, додавши, що проти були фракції Юлії ТИМОШЕНКО і Юрія ЛУЦЕНКА, попри те, що профільний парламентський комітет, який очолює представник БЮТ, рекомендував ВР проголосувати за скасування техогляду.

«На жаль, команда ТИМОШЕНКО вирішила тоді захистити інтереси десяти тисяч офіцерів ДАІ. Замість того, щоб боронити дев’ять мільйонів приватних водіїв – від корупції, поборів, принижень і свавілля цілої дивізії даішників», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він пояснив, що метою законопроекту є повне і остаточне скасування техогляду, а не заміна його “іншими корупційними схемами, як пропонують у чинному уряді”.

А.ГРИЦЕНКО вважає, що теоретично шанси на прийняття законопроекту №5066 є.

«З одного боку, провладна більшість, яка називає себе відповідальною і послідовною, мала би підтвердити свою позицію, і так само, як півтора роки тому, проголосувати «за». Принаймні, у першому читанні», - вважає він.

А.ГРИЦЕНКО нагадав, що кілька тижнів тому В.ЯНУКОВИЧ публічно вимагав від МВС скасувати техогляд і припинити знущання над водіями. Президент навіть «показав жовту картку» міністру внутрішніх справ Анатолію МОГИЛЬОВУ, який, на думку В.ЯНУКОВИЧА, гальмує цей процес, зазначив депутат.

«Щодо опозиції, то думаю, що у своїй більшості вона стане на сторону водіїв і проголосує «за» позбавлення держави цієї хабароємної функції – проти корупції, обману, знущань над людьми і мільярдних поборів з боку даішників”, - додав він. Водночас, на думку А.ГРИЦЕНКА, на заваді прийняття законопроекту можуть стати технічні моменти.

За словами А.ГРИЦЕНКА, у день розгляду – середу – традиційно порядок денний формує опозиція, а провладна більшість так само традиційно «у режимі «за скороченою процедурою», один за одним впевнено провалює законопроекти, внесені «чужими», опозиційними депутатами».

«От і побачимо, яку команду отримає ЧЕЧЕТОВ від ЯНУКОВИЧА», - резюмував А.ГРИЦЕНКО.