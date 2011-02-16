На українському кордоні впіймали 14-річну дівчину з Білорусі

Чернігівські прикордонники затримали 14-річну порушницю кордону.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Чернігівського прикордонного загону Олександр ДУДКО.

За його інформацією, поблизу с. Скиток Ріпкинського райолну, що на ділянці відділу прикордонної служби "Добрянка" Чернігівського прикордонного загону, спрацював сигналізаційний прилад "Хміль".

Прикордонний наряд по слідах, залишених на свіжому снігу, вже за кілька хвилин затримав порушницю кордону. Нею виявилася 14-річна дівчинка, яка пішки намагалася потрапити до України.

Дівчинка представилася громадянкою Білорусі, мешканкою м. Новополоцьк, Вітебської області. Документів, що засвідчують особу, при затриманій не виявилося. Причиною порушення державного кордону вона назвала намагання знайти свою подружку, яка заблукала в лісі. Втім, залишилося невідомим, як тільки вона потрапила до лісу майже за 400 км від дому, зазначив О.ДУДКО.

Порушницю передано білоруським прикордонникам.