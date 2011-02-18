У суботу в Києві відбудеться 7 сільськогосподарських ярмарків

У суботу в столиці відбудеться 7 сільськогосподарських ярмарків.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, 19 лютого у Києві відбудуться 7 сільськогосподарських ярмарків.

Там буде представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств з усіх районів Київської області, а також Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Полтавської, Житомирської та Волинської областей.

Ярмарки відбудуться за адресою: вул. Ревуцького; просп. Оболонський, 23-43; вул. П.Лумумби, 19-23/35; вул. Булгакова, 1/13; вул. Подвойського, 2-12; просп. Науки, 24 та вул. вул. Сабурова.