Ірпінська маршрутка врізалась під Києвом в казахстанську хуру

Сьогодні на Житомирській трасі внаслідок зіткнення маршрутки з вантажівкою 10 осіб дістали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної ДАІ, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12.00.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса, рухаючись у складних погодних умовах за маршрутом Ірпінь – Київ в напрямку станції метро Святошин, скоїв зіткнення з вантажівкою, яка здійснювала розворот. З 27 пасажирів маршрутки 10 дістали травми, в тому числі переломи, та були госпіталізовані до лікарні.

Вантажівка, як зазначили в ДАІ, належить одному з підприємств Казахстану, за кермом якої перебував громадянин цієї країни.