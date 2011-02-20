«Дорожній контроль» вимагає законного реагування

Члени громадської організації «Дорожній контроль» передали міністру внутрішніх справ України Анатолію МОГИЛЬОВУ і прокурору Одеської області Ігорю ПРОЦЕНКУ заяву про протиправні дії співробітників органів внутрішніх справ щодо одеського автомобіліста Дмитра ГОВЕРДОВСЬКОГО.

Про це повідомив УНІАН Олександр СЛАВСЬКИЙ - адвокат 27-річного автомобіліста, якого інспектори ДАІ зупинили 12 лютого о 3.30 в Одесі поряд із перехрестям вулиць Новосельського і Преображенської. Як вказується у заяві громадської організації, при цьому працівники ДАІ «зупинили свій службовий автомобіль безпосередньо на перехресті, чим створили перепони дорожньому руху і загрозу скоєння ДТП».

Як зазначається у документі, копію якого передано агентству УНІАН, уже «цими діями співробітники міліції порушили п. 15.9 Правил дорожнього руху і п. 15.3 наказу МВС України № 111 від 27.03.2009 року».

Після цього, «порушуючи конституційне право громадянина на свободу пересування та особисту недоторканність, працівники міліції доставили водія у Портофранківське відділення Приморського РВВС Одеси, пославшись на підозру щодо використання фальшивої довіреності на право керування транспортним засобом».

Однак, наголошується у документі, при цьому «протокол про затримання, всупереч вимогам ст. 261 КУпАП, не оформляли. Хоча громадянина Д.ГОВЕРДОВСЬКОГО у відділенні міліції утримували до 12-ї години, на котру суддя Приморського райсуду Одеси Віктор ІВАНОВ призначив розгляд справи про адміністративне правопорушення».

Крім того, після доставлення водія до відділення міліція взагалі не здійснювала перевірку за підозрою щодо використання Д.ГОВЕРДОВСЬКИМ нібито підробленої довіреності, хоча мала вчинити перевірку, відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, йдеться у заяві.

«Натомість у приміщенні Портофранківського відділення міліції було складено адміністративні протоколи за ст. 126 та 185 КУпАП», констатується у заяві.

Оскільки немає жодних процесуальних документів щодо проведення перевірки фальшивості документа, то виходить, що «співробітники міськДАІ сфальшувавши підставу для доставлення Д.ГОВЕРДОВСЬКОГО у відділення міліції, вчинили це протиправно», зазначають у громадській організації «Дорожній контроль».

У заяві, підписаній адвокатом О.СЛАВСЬКИМ, Д.ГОВЕРДОВСЬКИМ, його батьком Миколою ГОВЕРДОВСЬКИМ, іншими учасниками ГО «Дорожній контроль», також вказується, що після вилучення в автомобіліста документів на право керування автотранспортним засобом «працівники ДАІ вимагали від водія Д.ГОВЕРДОВСЬКОГО проїхати до відділення міліції, підбурюючи в такий спосіб до скоєння правопорушення – керування транспортним засобом без документів на право керування».

У документі зазначається, що Д.ГОВЕРДОВСЬКОГО, всупереч вимогам ст. 61 Конституції України, було притягнуто до відповідальності двічі - за одне й те саме діяння: «У Портофранківському відділенні міліції на водія Д.ГОВЕРДОВСЬКОГО склали протоколи за вчинення адміністративних правопорушень за ст. 126 КУпАП за ненадання документів, які підтверджують право керування транспортним засобом, і за ст. 185 КУпАП - за злісну непокору законним вимогам міліції у вигляді ненадання документів, які підтверджують право керування транспортним засобом».

Між тим, йдеться у заяві, «Основний Закон визначає: ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення – тож дії працівників міліції і судді В.ІВАНОВА щодо притягнення до адміністративної відповідальності двічі за одне й те саме діяння суперечать чинній Конституції».

У вчиненні зазначених дій, окрім інспекторів ДПС, брала участь група посадових осіб, а саме заступник начальника відділу ДАІ Одеси підполковник В.НІКІФОРОВ, заступник начальника Управління ДАІ Одеської області полковник І.МАЛОМУЖ, відповідальний по відділу ДАІ Одеси підполковник А.ПОЛІЩУК, відповідальний по Управлінню ДАІ Одеської області майор А.КРАВЧУК, а також особи, що представились відповідальними Управління внутрішньої безпеки УМВС України в Одеській області та помічник відповідального по облУВС, заявляють у ГО «Дорожній контроль».

Причому, йдеться у заяві, «швидкість прибуття на місце зупинення автомобіля та організованість цієї групи вказує на те, що ця група посадовців діяла злагоджено, а отже - за попередньою змовою». Автори документа наполягають на проведенні прокуратурою та МВС «перевірки вказаних у документі фактів про скоєння злочину і притягненні до відповідальності осіб, що порушили чинне законодавство України і грубо проігнорували дотримання прав людини».

Як повідомлялося, 12 лютого активіста громадської організації «Дорожній контроль» Д.ГОВЕРДОВСЬКОГО, який зняв в Одесі відео про інспектора ДАІ і «телячу мовою», затримали на п`ять діб за нібито підроблені документи на автомобіль.