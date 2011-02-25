У Києві зіткнулися чотири іномарки: троє поранених

У Києві внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів травмовано трьох осіб.

Як повідомили УНІАН у Департаменті ДАІ МВС України, сьогодні у столиці близько 11.00 на Червонозоряному проспекті, 126 сталося зіткнення 4-х автомобілів: Volkswagen Passat, Mitsubishi L200, Skoda Octavia та Kia Carens.

За попередніми даними, 29-річний водій автомобіля Volkswagen (мешканець АР Крим), рухався у напрямку Севастопольської площі. З невідомих причин він виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем Mitsubishi. Після чого вже «некерований» Volkswagen зіткнувся зі Skoda Octavia. Від удару це авто відкинуло, і воно правою стороною зачепило ліве крило автомобіля Kia.

Внаслідок аварії постраждав водій Volkswagen, який з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку був госпіталізований до медичного закладу. Також отримали травмі водій автомобіля Skoda Octavia (чоловік 1957 р.н.) та його пасажирка - 28-річна жінка. З тяжкими травмами вони були доставлені до лікарні.

Розпочато розслідування, яке встановить причину дорожньо-транспортної пригоди.