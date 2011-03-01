Каддафі загрожує позбавлення ордена Богдана Хмельницького

Донецький адвокат Володимир ОЛЕНЦЕВИЧ висловлює здивування, чому Вищий адміністративний суд України не розглядає його позов дворічної давності про позбавлення лідера Лівії Муаммара КАДДАФІ ордена Богдана Хмельницького I ступеня.

Адвокат повідомив, що 14 квітня 2008 року подав до Донецького адміністративного суду позов про скасування указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА № 300/2008 від 4 квітня 2008 року «Про нагородження М.КАДДАФІ орденом Богдана Хмельницького».

«Цим орденом мають право бути нагородженими лише громадяни України. Тому я просив суд визнати указ ЮЩЕНКА про нагородження КАДДАФІ незаконним і скасувати його», - сказав В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

Він зазначив, що його позов Донецький адмінсуд тричі повертав «за неосудністю» під тим приводом, що цей позов може розглядати лише Київський адмінсуд.

«10 червня 2008 року за моїм позовом Донецький адмінсуд усе ж таки відкрив провадження, тільки в листопаді 2008 року його розглянув і в задоволенні позову мені відмовив», - констатував В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

На його думку, суд виніс «парадоксальну ухвалу». «Судді написали в мотивувальній частині, що нагородження М.КАДДАФІ як не громадянина України відповідає закону. Ось який вийшов парадокс», - зазначив адвокат.

Він продовжив, що оскаржив рішення Донецького адмінсуду в Донецькому апеляційному адміністративному суді, який 26 лютого 2009 року виніс ухвалу. «Апеляційний суд зазначив, що не згоден із рішенням суду першої інстанції про те, що не громадянин України може бути нагороджений орденом Богдана Хмельницького, але все таки відхилив мій позов», - пояснив В.ОЛЕНЦЕВИЧ. За його словами, суд «порахував неприпустимим, що я присвоїв собі функції держави, намагаючись забрати орден у КАДДАФІ, а у мене немає таких повноважень».

В.ОЛЕНЦЕВИЧ також повідомив, що подав касаційну скаргу на рішення Донецького апеляційного адмінсуду до Вищого адмінсуду України, і 6 липня 2009 року суддя Михайло СМОКОВИЧ відкрив провадження, яке «зависло, й рішення поки не ухвалено».

«У мене викликає здивування той факт, що мої інші позови в адмінсуді, провадження за якими було відкрито пізніше липня 2009 року, вже розглянуто, а позов стосовно КАДДАФІ усе ще лежить», - зауважив адвокат.