Міністр: старі водійські права лишаються легітимними

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ вкотре підкреслює, що водійські посвідчення старих зразків після 29 березня будуть легітимними в будь-якій країні світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ваше водійське посвідчення воно дійсне в будь-якій країні світу безстроково», - сказав він, додавши при цьому, що, втім, уже зараз надходять сигнали, зокрема з Росії, про те, що українські водії мають деякі проблеми з представниками російської ДАІ.

«Пояснювати якомусь працівникові, скажімо під Псковом – важко. Може виникнути такий нюанс», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

У той же час він зазначив, що позитивно ставиться до рішення Кабміну, яким встановлений термін дії водійського посвідчення, - 50 років. За словами А.МОГИЛЬОВА, таке рішення, зокрема зумовлене й тим, «щоб збити ажіотаж в суспільстві, щоб не говорили, що з наших громадян через якийсь термін знову хочуть збити гроші».

На думку міністра, пластикове посвідчення нового зразка, в якому буде вказаний кінцевий термін його дії, елементарно прослужить 50 років «якщо звичайно не ламати його». У той же час А.МОГИЛЬОВ висловив думка про необхідність переглянути процедуру отримання громадянами нових посвідчень. За його словами, щоб заощадити час можна встановити норму, яка припускала б, що будь-який громадянин, сплативши вартість документа, може одержати його рекомендованим листом.