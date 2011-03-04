Бродський домовився з Могильовим: у ДАІ заберуть техогляди

Державну автомобільну інспекцію буде усунено від проведення технічного огляду автомобілів.

Як зазначається в повідомленні прес-служби Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, переданому агентству УНІАН, про це на робочій нараді домовилися уповноважений з питань дерегулювання господарської діяльності Михайло БРОДСЬКИЙ і міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ.

«З міністром внутрішніх справ у нас повне взаєморозуміння. Ми домовилися, що вже найближчим часом ДАІ буде усунено від проведення техогляду. Далі цим займатимуться приватні станції діагностики», – заявив М.БРОДСЬКИЙ.

Сама процедура перевірки технічного стану автомобілів буде спрощена, а вартість її проведення – істотно зменшена. Також пластикові талони про проходження техогляду будуть замінені на паперові і їх вартість знизиться на порядок.

Крім того, повідомив М.БРОДСЬКИЙ, склад аптечки буде приведено у відповідність із європейськими нормами, і перелік медикаментів у ній буде зменшено. «Водії самі зможуть формувати аптечки, всі лікарські засоби будуть у вільному продажі. Якщо закінчиться термін придатності якогось препарату, водієві достатньо буде замінити його, а не купувати нову аптечку, як зараз», – зазначив М.БРОДСЬКИЙ.

Ще один напрямок дерегулювання стосується скасування нотаріально завіреної довіреності на право управління транспортним засобом. М.БРОДСЬКИЙ домовився з А.МОГИЛЬОВИМ відпрацювати відповідну законодавчу базу.