Німці відмовляються купувати екологічно чистий бензин

Від 60 до 70 відсотків німецьких автовласників відмовилися заправлятися новим екологічно чистішим бензином Super E10 через побоювання зіпсувати мотори своїх машин, повідомляє Deutsche Welle.

Через відсутність попиту постачання E10 на автозаправні станції припинено. Новим бензином заправлятимуть лише на половині з майже 15 тисяч німецьких бензоколонок, переважно на сході та на півдні країни.

Водії воліють заправлятися дорожчим бензином А-98, який у ФРН називають Super Plus. В результаті паливні сховища виявилися переповнені незапитаним E10, і водночас нафтозаводи не встигають із замовленнями на Super Plus.

Міністр економіки Райнер Брюдерде пообіцяв найближчим часом скликати "бензиновий саміт", щоб знайти вихід з ситуації. Відповідно до рішення ЄС, нагадує Лента.ру, в обов`язковому порядку E10 має бути введений з 2013 року, а до 2020-го пальне має становити десять відсотків від пального, яке споживається в Євросоюзі.

10 відсотків в E10 складає біоетанол, який одержують з рослинних речовин, що містять цукор і крохмаль: цукрової тростини, цукрового буряка, кукурудзи і зерна. З введенням Е10 влада ЄС розраховує знизити витрату нафти і об`єм емісії вихлопних газів.

Тим часом, за оцінками Федерального автомобільного відомства Німеччини (KBA), для чотирьох мільйонів машин, тобто для кожної десятої з тих, що стоять на обліку у ФРН, E10 неприйнятний.