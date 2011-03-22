З 90 учасників автоМайдану 80 одразу повернулися додому

21 березня зі Львова до Києва в рамках «Автомобільного маршу протесту» виїхало 10 автомобілів, а не 90, як інформували організатори акції, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області.

«Акція пройшла без порушення громадського порядку», - зазначається у повідомленні міліції.

У коментарі УНІАН представниця Громадянського руху «Відсіч», який виступив одним з ініціаторів автопробігу, Ольга САЛО пояснила, що в рамках акції на вулиці Пасічній у Львові була сформована колона з 90 легкових та вантажних автомобілів, які виїхали за межі Львова і надалі безпосередньо до Києва поїхало 10 автомобілів, решта повернулися до Львова, «провівши своїх представників».

«Акція проходить у формі своєрідної естафети, коли до колони львів‘ян з 10 автомобілів по маршруту руху будуть приєднуватися автомобілі з інших областей України», - зазначила О.САЛО.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Асамблея громадських організацій малого та середнього бізнесу із залученням громадських рухів та об‘єднань Львівщини розпочала акцію «Автомобільний марш протесту Україною» у формі автопробігу-протесту з міст Львова та Луганська, який завершиться об‘єднанням автоколон 25 березня на Європейській площі у Києві.