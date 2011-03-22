Як хвиля протестів в Україні змінює риторику Януковича

У неї сім п'ятниць на тиждень! Так можна сказати про нинішню владу в Україні, якщо порівняти заяви Віктора Януковича про ситуацію в країні, озвучені ним з інтервалом всього в декілька днів.

На початку минулого тижня під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Литвином та керівниками фракцій більшості Олександром Єфремовим (Партія регіонів), Петром Симоненком (КПУ) та Ігорем Шаровим (Народна партія) президент випромінював оптимізм і навіть давав доручення щодо розподілу за підсумками першого кварталу надпланових доходів бюджету.

Зокрема, він висловився за необхідність розподілу цих коштів між регіонами для добудови соціальних об'єктів і доріг. При цьому зі слів глави держави випливало, що мова йде про суму в 5 млрд. грн.

«Я просив би Володимира Литвина разом з його колегами найближчим часом запланувати розгляд цього питання в парламенті, а уряду подати цю програму на розгляд Верховної Ради», - дав доручення Янукович, додавши, що це вкрай важливо зробити.

Проте діаметрально протилежні оцінки роботи уряду в частині наповнюваності державної скарбниці пролунали з вуст президента в понеділок, 21 березня, коли він проводив засідання керуючої ради комітету з економічних реформ. На цей раз він піддав різкій критиці діяльність податкової і митниці, зажадавши від них покращити показники наповнення бюджету.

Зокрема, глава держави звинуватив керівника Державної податкової служби Віталія Захарченка в тому, що його відомство «нарощує обсяг простроченого некомпенсованого ПДВ і стягує податки наперед».

Президент назвав неприпустимою практику сплати податків авансом і вказав на це прем'єр-міністру Миколі Азарову. «Такі випадки (сплата податків авансом - автор), на жаль, ще існують, і це треба припинити. Ця практика має бути припинена, Миколо Яновичу. Якщо ми цього не зробимо найближчим часом, будемо робити це хірургічним шляхом», - пригрозив Янукович.

Крім того, він повідомив резонансну новину про суму невідшкодованого ПДВ у 5 млрд. грн. на початок березня. Ця інформація свідчить про те, що розрекламовану урядом обіцянку перейти до автоматичного відшкодування цього податку з березня знову не буде виконано. А отже, домовленості між урядом і МВФ з цього приводу також не буде дотримано, як і обіцянки до кінця березня ввести в дію пенсійну реформу.

Дісталося на горіхи від президента й керівникові Державної митної служби Ігорю Калєтніку. «Якщо державна податкова хоча б на папері виконала план до загального фонду державного бюджету на 104,2%, то державна митниця не внесла в скарбницю близько 600 млн. грн.», - З докором назвав конкретні цифри недонадходжень до бюджету президент.

Як бачимо, різниця між заявами Віктора Януковича, які він озвучив минулого і цього тижня, величезна. Тоді він розповідав про очікуване перевиконання плану надходжень до держскарбниці за підсумками першого кварталу і згадував цифру в 5 млрд. грн. Тепер же президент зізнався, що держава тільки по ПДВ заборгувала бізнесу ці самі 5 млрд. грн., А ще податківці влізли наперед на якусь суму щодо сплати інших податків.

Також відрізняються заявлені тижнем раніше і тепер наміри президента щодо змін на майбутнє видаткової частини бюджету. Якщо 14 березня він говорив про необхідність спрямувати додаткові бюджетні кошти на будівництво доріг і соціальних об'єктів у регіонах, то зараз про це вже не було сказано ані слова.

Тепер президент висловив стурбованість щодо існуючих соціальних проблем у країні. Він розкритикував прем'єр-міністра за те, що урядові чиновники хваляться поліпшенням статистичних макроекономічних показників, тоді як «людей це поліпшення практично не стосується». І закликав ліквідувати в Україні поняття «гарантованого розміру прожиткового мінімуму», як ганебне явище.

Ймовірно, Віктор Янукович мав на увазі термін - рівень забезпечення прожиткового мінімуму. Відповідно до статті 23 Закону «Про державний бюджет України на 2011 рік» даний рівень для призначення соціальних допомог малозабезпеченим сім'ям становить: для працездатних осіб - 21% від величини прожиткового мінімуму, для дітей - 50%; для інвалідів та осіб, які втратили працездатність - 75%.

Крім того, минулого понеділка президент піддав жорсткій критиці діяльність уряду в регуляторній сфері. Зокрема, він обурився існуванням численних підприємств-посередників при держструктурах, створених для надання адміністративних послуг населенню, і зажадав від Азарова і присутніх міністрів ліквідувати їх у найкоротші терміни.

Янукович розповів, що найбільшим порушником у цій сфері є МВС. «Наприклад, вартість зміни посвідчень водія для виїзду за кордон становить близько 500 грн. За що? За заміну одного папірця?, - Журився він. - Не розумію, як вам можуть дякувати люди, якщо ви змушуєте платити їх навіть за ті послуги, які їм зовсім не потрібні ».

А тепер поставимо собі логічне запитання: що ж змусило президента настільки кардинально змінити свої оцінки діяльності уряду та ситуації в країні за такий короткий проміжок часу? Чому ще тиждень тому все було гаразд, а тепер стало все так погано?

Відповідь на це запитання очевидна. Саме в кінці минулого тижня і на початку нинішнього в Україну почав стрімко наростати протестний рух.

Так, минулого тижня в місті Єнакієве Донецької області розпочали протестні акції гірники шахти «Красний Октябрь». Вони виступили з вимогами погасити заборгованість по зарплаті, своєчасно виплачувати заробіток гірникам у терміни, зазначені в колективному договорі, і покарати винних у ситуації, що склалася.

У понеділок почали безстрокову акцію протесту в Сумах ще працівники ВАТ «Сумське науково-виробниче об'єднання імені Фрунзе». «За офіційною інформацією Сумського міського центру зайнятості, на заводі ім. Фрунзе планується скорочення працівників у кількості 1258 осіб. Звільнення робітників уже почалися, але це лише перший етап », - повідомив про причини заворушень голова вільної профспілки ВАТ« СНВО ім. Фрунзе» Олександр Ткаченко.

Також у понеділок протести прозвучали в Харкові. Зокрема, працівники державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» навіть перекрили вулицю неподалік прохідної на знак протесту проти невиплати зарплат.

Працівники заводу скаржилися на відсутність роботи і вимагали виплати зарплат, борги по якій склали понад 12 млн. грн.

Ще в понеділок у багатьох містах країни пройшли мітинги педагогів, які вимагають

збільшити у державному бюджеті видатки на сферу освіти і підвищити зарплати. Наприклад, у Львові на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку під державними прапорами України і прапорами Профспілки працівників науки і освіти України зібралися близько п'яти тисяч учителів шкіл, викладачів вузів, студентів та представників просвітницьких профспілок.

Приблизно стільки ж працівників сфери освіти зібралося в понеділок з аналогічними вимогами і на центральній площі ім. Леніна в Донецьку.

А у вівторок протестні акції педагогів планують провести в столиці.

Теж у понеділок у двох кінцях країни - у Львові і в Луганську - стартувала масштабна акція протесту автомобілістів. А 25 березня всі учасники планують зустрітися в Києві на Європейській площі, де о 10.00 розпочнеться спільний мітинг-протест під гаслом: «Відбери у олігархів Україну, поверни її громадянам!». Певна річ, що на тлі перерахованих вище та багатьох інших протестних акцій, що розгортаються в останні дні в державі, президент не міг собі дозволити минулого понеділка хвалити уряд і говорити, що все добре.

До того ж, ситуація в Україні зараз дійсно дуже важка - як для населення, так і для бізнесу. Крім безробіття, низьких соціальних стандартів, заборгованостей по зарплатах, корупції, терору підприємців з боку фіскальних органів і т.д. українці зараз дуже страждають від стрімкого зростання цін на продукти харчування і підвищення тарифів на ЖКП.

Не може, наприклад, не шокувати інформація про те, що гречку сьогодні продають у Донецьку за ціною понад 46 гривень за кілограм, а капусту - по 15-16 гривень.

Тому президент Янукович був минулого понеділка правий у тій частині, що хороші макроекономічні показники, декларовані урядом, не означають реального покращення життя українців. Насправді так звані реформи буксують, а рівень життя населення і самопочуття підприємців в Україні лише погіршуються.

Аркадій Кашуба