У "золотому трикутнику" сталися два сильні землетруси

Два сильні землетруси магнітудою 7 сталися сьогодні в малонаселеній області на стику кордонів М’янми, Таїланду і Лаосу. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на Геологічну службу США.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився на території М’янми в 111 кілометрах на північ від таїландського міста Чіанграй. Підземні поштовхи відчувалися навіть на території В'єтнаму.

Осередок першого землетрусу залягав на невеликій глибині в 10 кілометрів, другого - на глибині в 230 кілометрів. Повідомлень про жертви і руйнування не надходило.

Територія, де стався землетрус, мало населена. Ця географічна зона, відома як "золотий трикутник", починаючи з 1920-х років і до середини 90-х була найбільшим у світі центром вирощування опіумного маку та виробництва героїну.