В рамках Міжнародної конференції «Світові релігії і громадянське суспільство проти ненависті і екстремізму» прес-брифінг

28 березня 2011 року (понеділок) о 12:00 в рамках Міжнародної конференції «Світові релігії і громадянське суспільство проти ненависті і екстремізму» відбудеться прес-брифінг на якому будуть розглянуті питання толерантного співіснування різних релігій у сучасному світі та роль релігій у глобальних трансформаціях, а також широкий спектр проблем протидії нетерпимості та

екстремізму.

Адреса: Гранд-хол "Софіївський" готелю «Прем`єр Палас» (Київ, бул Т.Шевченка 5-7/29).

Почесними і спеціальними гостями конференції стануть:

* Патріарх Єрусалимський Теофіл III;

* колишній прем`єр-міністр і нинішній кандидат у Президенти Сомалі

Мохаммед Геді;

* президент Федерації мусульман Франції д-р Мохаммед Бехарі;

* генеральний секретар Європейської ради релігійних лідерів пан Стейн

Віллумстад;

* голова Королівського центру міжконфесійних досліджень Йорданії проф.

Камель Абу Джабер;

* президент Всесвітнього Ісламського університету шейх Абдуль Насер

Абу Альбазель;

* головний муфтій духовного управління мусульман азіатської частини

Росії шейх Нафігулла Аширов;

* директор Йорданського центру міжконфесійного співіснування отець

Набіль Хадад;

та інші провідні іноземні релігійні та громадські діячі, науковці та експерти з США, Великобританії, Ізраїлю, Росії, Норвегії, а також лідери та представники релігійних громад та конфесій України.

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