В рамках Міжнародної конференції «Світові релігії і громадянське суспільство проти ненависті і екстремізму» прес-брифінг
28 березня 2011 року (понеділок) о 12:00 в рамках Міжнародної конференції «Світові релігії і громадянське суспільство проти ненависті і екстремізму» відбудеться прес-брифінг на якому будуть розглянуті питання толерантного співіснування різних релігій у сучасному світі та роль релігій у глобальних трансформаціях, а також широкий спектр проблем протидії нетерпимості та
екстремізму.
Адреса: Гранд-хол "Софіївський" готелю «Прем`єр Палас» (Київ, бул Т.Шевченка 5-7/29).
Почесними і спеціальними гостями конференції стануть:
* Патріарх Єрусалимський Теофіл III;
* колишній прем`єр-міністр і нинішній кандидат у Президенти Сомалі
Мохаммед Геді;
* президент Федерації мусульман Франції д-р Мохаммед Бехарі;
* генеральний секретар Європейської ради релігійних лідерів пан Стейн
Віллумстад;
* голова Королівського центру міжконфесійних досліджень Йорданії проф.
Камель Абу Джабер;
* президент Всесвітнього Ісламського університету шейх Абдуль Насер
Абу Альбазель;
* головний муфтій духовного управління мусульман азіатської частини
Росії шейх Нафігулла Аширов;
* директор Йорданського центру міжконфесійного співіснування отець
Набіль Хадад;
та інші провідні іноземні релігійні та громадські діячі, науковці та експерти з США, Великобританії, Ізраїлю, Росії, Норвегії, а також лідери та представники релігійних громад та конфесій України.
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