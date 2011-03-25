В Москві померла остання близька родичка Леніна
20:48, 25 березня 2011Разное
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Ользі Ульяновій було 89 років
Племінниця Володимира Леніна Ольга Дмитрівна Ульянова померла у п`ятницю в Москві.
Вона була дочкою молодшого брата Леніна - Дмитра (1874-1943) - і останнім прямим нащадком сім`ї Ульянових.
Ольга Ульянова народилася 4 березня 1922 року. Закінчила хімічний факультет МДУ. Захистила кандидатську дисертацію, стала доцентом університету.
Ольга Ульянова була членом Спілки журналістів. Оприлюднила кілька книг і більше 150 статей про Леніна, про сім`ю Ульянових. Була удостоєна ряду нагород.
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