Подружня зрада більше не кримінальний злочин

Сенат Мексики (верхня палата місцевих законодавчих зборів) відмінив закон, що визнавав подружню зраду кримінальним злочином. 69 депутатів висловилися "за" скасування нормативного акта, один утримався. Раніше документ був скасований і нижньою палатою мексиканського парламенту. Ухвала про скасування тепер подається на підпис президентові Філіпе Кальдерону, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телеканал France24.

Згідно із законом, який відмінили парламентарії, за подружню зраду було передбачено покарання до двох років в`язниці. До того ж, той, хто вчинив адюльтер, міг бути обмежений в основних громадянських правах на шість років. Щоб діяння вважалося адюльтером, воно мало бути здійснене в будинку подружжя. Підозрюваний мав бути заскочений на місці злочину, на гарячому.

Депутати визнали цей закон пережитком минулого.