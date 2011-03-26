На Львівщині - пожежа на шахті «Червоноградська»

У Львівській області через пожежу із шахти «Червоноградська» виводили 113 гірників.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, пожежа в складському приміщенні матеріального складу прохідної дільниці шахти «Червоноградська» (ДП «Львіввугілля») сталася 25 березня о 16.15.

Вогнем було знищено шахтний реманент на площі 4 м кв., врятовано будівлю та майно на суму 100 тис. грн. За повідомленням прес-центру, завдані збитки становлять майже 42 тис. грн.

При цьому в ГУ МНС зазначили, що будівля, в якій сталася пожежа, знаходиться поряд з клітьовим стволом, і дим потрапив у вентиляційну систему шахти, тому керівництвом шахти було прийнято рішення про виведення другої робочої зміни працівників шахти в кількості 113 осіб.

«Згідно з планом дій в аварійних ситуаціях, було виконано реверс вентиляторів з метою очищення повітря в шахті», - зазначається у повідомленні.

Ймовірною причиною пожежі стало коротке замкнення електропроводки.