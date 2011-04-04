Голова СМДА: за два роки побачите, як змінилося місто

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ гарантує, що за два роки севастопольці реально зможуть побачити, наскільки змінилося місто.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам в ході міського суботника на вулиці Горпищенка, під час якого здійснювалася посадка кущів іспанського дроку.

«Ті об`єкти впорядкування, які були, треба відновити. Роботи багато, тому що, як мінімум, два десятиліття нічого не робилося, тому відразу виправити ситуацію складно. Саджатимемо, поливатимемо, оброблятимемо. Через два роки севастопольці реально зможуть побачити, наскільки змінилося місто», - зазначив В.САРАТОВ.

Як стверджує градоначальник, керівникам районів поставлено завдання: збільшити посадку не тільки дерев, а й кущів.

За словами В,САРАТОВА, цього року на озеленення міста виділено 3 мільйони гривень. «Ще додамо, але важливо, що передбачені кошти на догляд за рослинами, тому що посаджені дерева треба поливати», - підкреслив він.

Як додав голова міськадміністрації, «за програмою озеленення підприємці проводитимуть тендер, але посадка дерев здійснюватиметься, все ж таки, в основному, восени. Причина – краща приживаність дерев». Він також нагадав, що минулого року було посаджено 3,5 тисячі дерев, вік яких 6-7 років».

Всього під час суботника в Севастополі висаджено близько 200 кущів.