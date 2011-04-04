Головний рабин Росії відкрив синагогу в московському СІЗО

Головний рабин Росії Берл Лазар відкрив у СІЗО №2 (Бутирка) молебний зал.

За словами офіційного представника московського управління Федеральної служби виконання покарань Сергія Циганкова, це перша синагога в московських слідчих ізоляторах. "Головний рабин прикріпив біля входу до приміщення синагоги так звану мезузу - клаптик пергаменту із словами Тори", - розповів він.

Приміщення під синагогу - колишній невеликий кабінет, розташований на одному поверсі з мечеттю, яка відкрилася раніше, - відремонтували засуджені з господарського загону установи. У приміщенні є катедра, чотири парти для молельників і шафи з літературою, пише сайт "Політичний журнал".

Після церемонії відкриття була здійснена молитва, в якій взяли участь дев`ять підслідних. Всього наразі в СІЗО №2 - 29 засуджених і підслідних, які сповідують іудаїзм.

Богослужіння в синагозі проводитимуться раз на тиждень - по суботах - і в святкові дні. Щонеділі проводитимуться заняття з вивчення єврейської традиції, повідомив С.Циганков.

На сьогодні в установах кримінально-виконавчої системи Росії функціонують три синагоги, і ще в трьох місцях в системі ФСВП планується відкриття молельні приміщення для іудеїв протягом цього року.

У лютому 2011 року в слідчих ізоляторах Москви №1 (Матроська тиша) і №2 почався цикл занять з вивчення єврейської традиції.