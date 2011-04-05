Чому український телеканал так пристрасно полюбив Путіна?

Панове, у нас з Росією виявилося ще одне спільне горе, третє за ліком. Перше - влада, друге - шляхи, третє - телебачення.

Учора український центральний телеканал вирішив зробити сюжет, як дівчата Росії люблять російського прем`єра Володимира Путіна. Мені здавалося, що я вже забула, що таке провінційне телебачення. Але тепер воно до нас повертається. Адже навіть в прайм-таймі, в новинній програмі центрального телеканалу знаходиться місце для дівочого альбому з сором’язливими російськими виявленнями жіночої любові до прем`єра Путіна.

Загальний мотив сюжету: у Росії набирає хід путіноманія. Переглядаючи сюжет, в якому показують, як російська журналістка Зоя Ігумнова на камеру аналізує, що дівчата люблять Путіна, тому що він «поганий хлопчик і такий рокер», слухаючи, як власники нічного клубу влаштовують «Путін-паті» і кажуть, що цей пан обійшов у жіночих рейтингах відвідувачок Тіматі, Че Гевару і Бекхема, я подумала, що колективну психіку моїх співвітчизниць з етнічної батьківщини (автор цих рядків має російське коріння) треба рятувати.

Я чула, що там по телебаченню застосовують щось таке, внаслідок чого росіянкам він сниться. Але публічні визнання і рейтинги нічних клубів - це вже перебір. Більше того, під час сюжету я сама особисто колупала нашу українську піч. Не від сором’язливості і таємної любові до російського прем`єра (краще вже Че Гевара), а від сорому за наше вітчизняне телебачення. По-перше, навіщо потрібний цей сюжет з фотографіями Путіна? Путін у літаку, Путін з голим торсом (особливо подобається секс-меншинам), Путін на мотоциклі. Навіщо нам ці ух-ти, ах-ти? Ми ж, пробачте, за нього не голосуємо. Ми знаємо, що він ось-ось приїде нас у митний союз агітувати. Але це, на жаль, поки не народ України вирішує. І тому не треба старатися, витрачати час, щоб показувати, який він хлопець і який класний їх митний союз. І гаразд, якби ви показали, який мачо наш Віктор (Янукович), а не їх Володимир. Президент, звісно, на любителя. Та зате ставний чоловік, точно натурал, дружину свою хоч іноді показує по телебаченню, на відміну від Путіна.

Якщо на «Інтері» є відділ листів глядачів, вважайте, що я, як глядач, попросила поміняти їх лідера на нашого. Поганенький, але свій.

Маша Міщенко