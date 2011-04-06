"П'ятисоті" мерседеси пройшли митницю як пільгові
Сумська прокуратура порушила справу
Прокуратура Сумської області порушила кримінальну справу стосовно службових осіб Сумської митниці за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило збитки державі на загальну суму 1 млн. гривень.
Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прокурора відділу прокуратури області Володимира КРИГІНА, правопорушення були скоєні митниками в лютому та березні поточного року.
Достовірно знаючи, що документи, надані для митного оформлення автомобілів «Mercedes-Benz S500» і «Mercedes-Benz S500 4Matic», не дають права особам, на яких оформляються дані транспортні засоби, на пільги у сплаті податків та зборів, митники без проведення розрахунку митної вартості здійснили їхнє оформлення зі звільненням від оподаткування.
Внаслідок протиправних дій службових осіб митниці до державного бюджету не надійшли податки і збори на загальну суму понад 1 млн. грн.
Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.