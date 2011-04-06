Королева Швеції пошкодила ногу, тікаючи від фотографа

Королева Швеції Сільвія пошкодила ногу в Нью-Йорку при спробі втікти від фотографа.

67-річна королева, яка робила покупки в бутіку з молодшою донькою Мадлен, яка живе в Нью-Йорку, зіткнулася з фотографом шведської газети "Афтонбладет". Королева поквапилася вийти з магазину і впала, пошкодивши гомілку і зап`ясток, повідомляє Бі-бі-сі.

Пізніше королева з`явилася на світському заході з паличкою і пов`язкою на нозі.

Газета "Афтонбладет" висловила глибоке співчуття з приводу інциденту.

За повідомленням шведського королівського дому, нещасний випадок стався у понеділок. Розклад королеви до кінця тижня залишився незмінним.