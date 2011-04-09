У Німеччини під час піщаної бурі зіткнулися десятки автомобілів

На півночі Німеччини в результаті зіткнення автомобілів загинули, за попередніми даними, десятеро людей, близько ста одержали травми.

Надзвичайна подія відбулася на автобані А19 в умовах поганої видимості через піщану бурю.

Повідомляється, що зіткнулися десятки автомобілів, багато з них загорілися.

Як інформує Deutsche Welle, офіційний представник місцевої поліції назвав подію "найжахливішою дорожньо-транспортною подією за всю історію федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія".