У Німеччини під час піщаної бурі зіткнулися десятки автомобілів
00:16, 09 квітня 2011Разное
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На півночі Німеччини в результаті зіткнення автомобілів загинули, за попередніми даними, десятеро людей, близько ста одержали травми.
Надзвичайна подія відбулася на автобані А19 в умовах поганої видимості через піщану бурю.
Повідомляється, що зіткнулися десятки автомобілів, багато з них загорілися.
Як інформує Deutsche Welle, офіційний представник місцевої поліції назвав подію "найжахливішою дорожньо-транспортною подією за всю історію федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія".
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