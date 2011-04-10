Сумська податкова розкрила "схему ухилення" на мережі АЗС

У Сумській області затримано групу реалізаторів паливно-мастильних матеріалів, які ухилилися від сплати 6,5 млн. грн. податків.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного главку податкової міліції, четверо жителів Ахтирського район - посадовці одного з місцевих підприємств - проводили і реалізовували паливно-мастильні матеріали через мережу власних автозаправних станцій. При цьому, хоча ПММ виготовлялися з сировини, видобутої на території Сумської, Полтавської, Харківської та Чернігівської областей, підприємці оформляли фіктивні договори постачань нафтопродуктів, податкові і витратні накладні, інші документи фінансово-господарської діяльності за участю фіктивних фірм Дніпропетровської та Луганської областей.

В результаті в діяльності ТОВ значно зростала витратна частина. Таким чином, підприємство ухилилося від сплати до бюджету 6,5 млн. грн. податків.

З цього приводу порушено кримінальну справу, а членів злочинної групи затримано і наразі утримують під арештом.