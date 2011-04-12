До Дня космонавтики відкрили глобус Харкова (фото)

У центрі Харкова, у внутрішньому дворі галереї "АВЕК" (вул. Сумська, 70), до Дня космонавтики відкрито скульптурну композицію «Планета Харків».

Як передає кореспондент УНІАН, скульптура являє собою виконаний у стилі XVII – XIX ст. глобус діаметром два метри, на якому зображені як основні найбільш знані об’єкти Харкова, зокрема Держпром, Дзеркальний струмінь, Благовіщенський собор тощо, так і звичайні житлові будинки й квартали міста.

У церемонії відкриття скульптурної композиції взяли участь народний депутат України, меценат, засновник однойменного благодійного фонду Олександр ФЕЛЬДМАН та голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Фонд Олександра Фельдмана» Борис ФЕЛЬДМАН.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, скульптурна композиція «Планета Харків» - це подарунок фонду всім харків’янам та гостям міста до Дня космонавтики.

«Для нас, людей народжених у Харкові, це не просто слово, не просто символ, а по-справжньому наше життя, наша планета», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Він зазначив, що на глобусі кожен житель міста може знайти свій будинок.

Під час церемонії відкриття представник громадської організації «Союз культурного відродження «АС» Світлана СОЛДАТОВА передала О.ФЕЛЬДМАНУ від космонавта Олексія ЛЕОНОВА шолом, у якому космонавти проходять передпольотну підготовку. За її словами, цей шолом – подарунок О.ФЕЛЬДМАНУ за його допомогу у відкритті меморіалу льотчикам-космонавтам у с. Курилівка на Харківщині, де раніше існувала база підготовки льотчиків.

За даними організаторів, скульптурна композиція «Планета Харків» - це перший подібний арт-проект в Україні.