Міліція знайшла водія, який збив школярку та втік

На Чернігівщині порушено кримінальну справу проти водія, який збив школярку та зник з місця пригоди.

Про це УНІАН повідомили у відділі громадських зв’язків УМВС України у Чернігівській області.

Як зазначили в міліції, до Талалаївського районної лікарні від невідомого чоловіка надійшло повідомлення про те, що на узбіччі дороги на околиці райцентру в непритомному стані лежить дівчина. На місці пригоди правоохоронці встановили, що 17-річну дівчину, ученицю 11-го класу місцевої школи, збив легковий автомобіль, що рухалася в попутному напрямку.

До розкриття злочину до слідчо-оперативної групи приєднались фахівці з Управління ДАІ області та працівники з розшуку викраденого автомототранспорту Державтоінспекції Ніжинського району. Правоохоронцям вдалося дізнатися модель автомобіля та його можливий колір. Було зроблено вибірку власників всіх транспортних засобів „ВАЗ - 2107" темного кольору по Талалаївському району.

Під час подвірного обходу міліціонерам повідомили, що в один з дворів Талалаївки уночі трактором транспортували побиту „сімку". Перевіряючи всі двори на цій вулиці, в одному з гаражів міліціонери виявили автомобіль з характерними пошкодженнями передньої частини.

Як пояснив господар, автомобіль вночі пригнав його син, поставив в гараж, а сам пішов до себе додому. Зловмисника працівники Державтоінспекції затримали за місцем мешкання. Чоловік пояснив, що того вечора випив зайвого, і рухаючись селищем, на одній з вулиць не помітив дівчину, що йшла по узбіччю дороги, збив її, після чого взагалі злетів з траси. Усвідомлюючи наслідки скоєного, чоловік замість того, щоб надати потерпілій допомогу та викликати «швидку», позбирав найбільші уламки автівки, аби знищити докази, й зник з місця ДТП.

Наразі автомобіль знаходиться на штрафмайданчику Талалаївського райвідділу міліції,порушено кримінальну справу. Травмована дівчина з переломами кісток тазу, забоями голови перебуває в реанімації райлікарні в тяжкому, непритомному стані. Слідство у справі триває.