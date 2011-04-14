Ядерних ракетників регулярно перевірятимуть на детекторі брехні

Військовослужбовців Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) Росії з 2011 року перевірятимуть за допомогою детектора брехні та тест-систем, що визначають наркозалежність, повідомив РІА "Новости" офіційний представник РВСП Вадим Коваль.

Тестування за допомогою поліграфа і тест-системи на наркозалежність, алкогольну залежність, кримінальне минуле або нинішнє, корупцію і схильність до суїциду в обов`язковому порядку проходитимуть контрактники, а також абітурієнти військово-навчальних закладів і навчальних центрів.

"Тестування особового складу ... здійснюватиметься з наступною періодичністю: двічі на рік - особовий склад підрозділів охорони (100%), щорік - після прибуття випускників вузів, військовослужбовців, які залучааються до несення бойового чергування, служби із зброєю", - сказав Коваль.

За рішенням командира цивільний персонал, залучений до чергування, військовослужбовці, переведені на нове місце служби, а також при поверненні з відряджень, відпусток можуть також тестуватися. При відмові від тестування будуть вивчатися причини. Результати тестування враховуватимуться при призначенні військовослужбовців на посаді.