Працівники Львівської мерії вчаться малювати писанки

У рамках підготовки Львова до Великодня понад 70 працівників Львівської міської ради відвідали майстер-класи з писанкарства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, майстер-класи проводили кращі учні шкіл писанкарства, які діють у всіх районах Львова.

«Першого дня навчитися правильно тримати писачок та зафарбовувати писанку прийшли 30 посадовців, другого ж дня навчання зібрало більше 40 працівників мерії. Особливістю другого дня майстер-класів було ще й те, що посадовці мали нагоду спробувати зробити власноруч писанку із застосуванням техніки бісероплетіння», - зазначається у повідомленні.

«Така значна кількість зацікавлених, які долучилися до майстер-класів, показала, що наші зусилля були не марними. Коли ти бачиш, як дорослі зайняті чоловіки і жінки дуже уважно слухають своїх наставників, стараючись вивести правильну лінію, – це тішить. Адже ми досягли мети – ми нагадали людям про наближення Великодня, показали їм, як якісно і корисно провести час, до прикладу, зі своїми дітьми чи внуками», - сказала начальник управління молоді сім‘ї і спорту міськради Наталя ФЕДОРОВИЧ.