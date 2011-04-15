В Черкасиобленерго заявляють про спробу рейдерського захоплення

Правління енергопостачальника ОАО «Черкассиобленерго» заявляє про спробу рейдерского захоплення підприємства представниками міноритарних акціонерів.

Про це УНІАН заявив голова правління компанії Юрій ВЛАСЕНКО.

За його словами, сьогодні вранці біля адміністративного офісу підрозділу компанії «Черкассиенергоремонт» (Чкалова, 1) група людей, міноритарних акціонерів, що представилися представниками, у супроводі приватної охорони на трьох автобусах намагалися самостійно провести реєстрацію акціонерів для проведення скасованих раніше правлінням чергових зборів.

При цьому, відзначив голова правління, представники міноритаріїв заявляли про наявність у них нібито відповідного доручення від Фонду державного майна України (ФДМУ) на здійснення таких дій, проте сам документ не представили. Після отримання роз`яснень з боку правління про те, що їх дії є незаконними, оскільки раніше ухвалювалося рішення про перенесення зборів у зв`язку з відсутністю офіційних представників регіонального відділення ФДМУ і Держкомісії з цінних паперів, супроводжуючі міноритаріїв працівники охоронної структури почали вчиняти дії, що кваліфікуються як підготовка до штурму.

«Отримавши відмову в доступі на територію адміністративної будівлі працівники приватної охоронної структури почали одягатися в засоби спецзахисту, що указувало на підготовку до штурму», – сказав Ю.Власенко.

В зв`язку з цим, повідомив він, правління компанії звернулося до правоохоронних органів з вимогою не допустити проведення незаконних дій. На місце виїхали спецпідрозділи міліції, «Беркут» і підрозділ охорони громадського порядку, які узяли ситуацію під контроль, зауважив глава правління. В даний час представники правоохоронних органів приймають роз`яснення від представників охоронної структури.

Ю.Власенко припустив, що сьогоднішні дії міноритаріїв були спрямовані на внесення змін до складу наглядової ради компанії, щоб надалі через повну зміну менеджменту одержати повний контроль над підприємством.

«Сьогодні в наглядовій раді п`ять представників «ЕКУ» (НАК «Енергетична компанія України» – УНІАН) і два представники «УКРЕСКО». Можливо, вони хотіли ввести туди два своїх членів, щоб впливати на ухвалення рішень, у тому числі і щодо зміни правління, щоб контролювати підприємство на тлі урядового рішення про продаж держпакету. Крім того, одержавши такий контроль, не становило б великих труднощів довести процес банкрутства компанії до логічного кінця («Черкасиобленерго» з 2004 року перебуває в процедурі розпорядження майном – УНІАН)», – сказав Ю.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, в лютому цього року правління «Черкасиобленерго» оголосило про проведення 15 квітня чергових зборів акціонерів компанії. Проте надалі правління компанії повідомило акціонерів про перенесення зборів на 19 серпня у зв`язку з відсутністю реєстру акціонерів. За даними компанії, в даний час реєстр знаходиться у реєстратора «Регістр Енерго», термін дії договору з яким на надання цих послуг закінчився ще 13 грудня 2010 року.

«Черкасиобленерго» неодноразово зверталося до реєстратора з проханням повернути реєстр акціонерів компанії, а потім поводилося з позовом до суду з вимогою примусити реєстратора повернути відповідну документацію.

На порядку денному перенесених зборів акціонерів містяться питання, пов`язані з відгуком і обранням членів наглядової ради і виконавського органу (правління), а також з розподілом прибули за підсумками 2010 року.

Кабінет Міністрів України своїм рішенням від 11 квітня т.г. (розпорядження № 310-р) вирішив виставити на продаж 21-процентний державний пакет акцій ВАТ «Черкасиобленерго». При цьому в урядовому рішенні наголошувалося, що держпакет у розмірі 21% статутного капіталу ОАО "Черкассиобленерго" продається разом з 25-проецнтным пакетом акцій, належним ЗАТ "УКРЕСКО", за узгодженням із ЗАТ "УКРЕСЬКО".

Довідка УНІАН. ВАТ "Черкасиобленерго" здійснює ліцензійну діяльність по постачаннях і передачі електроенергії на території Черкаської області. Компанія поставляє електроенергію 595 985 фізичним і 14 415 юридичним абонентам (771 – промислових, 12 464 – непромислових).

Держава контролює 71% акцій «Черкасиобленерго». Прямий контроль над пакетом 46% акцій здійснюється через НАК «Енергетична компанія України», опосередкований – через «УКРЕСКО» (25%).

14,53% акцій компанії належать Grayham Investments Limited (Британські Віргінські острови), 10,78% – Orlenia Holdings Limited (Кіпр).

2010 рік компанія закінчила з чистим прибутком 50,756 млн. грн., збільшивши чистий дохід на 29,94% в порівнянні з 2009 роком – до 1 млрд. 61,025 млн. грн.