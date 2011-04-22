Toyota відкликає 300 тисяч автомобілів RAV4 і Highlander

Компанія Toyota відкликає понад 300 тисяч автомобілів RAV4 і Highlander внаслідок проблем з подушками безпеки.

Відкликанню підлягають близько 214 тисяч RAV4, випущених у 2007 і 2008 роках, і майже 94 тисячі Highlander і Highlander HV 2008 року випуску. Всі ці автомобілі були продані в США, повідомляє «Газета.ру».

Як пояснили в Toyota Motor Sales USA Inc., ремонт машин і заміна будь-яких деталей здійснюватиметься безплатно.

За останні півтора року Toyota не раз відкликала автомобілі через несправності подушок безпеки, педалей газу і систем гальмування. Всього було відкликано близько 14 млн. машин по всьому світу.

Також компанії довелося виплатити уряду США 48 млн. доларів штрафу.

Окрім цього, на її адресу надійшли десятки позовів від власників автомобільних засобів.