Терміти пролізли в сейф і з'їли $200 тисяч готівкою

Терміти залізли до банківського сейфу і з`їли близько $222 тисяч на півночі Індії, повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву поліцію. Інцидент стався в штаті Уттар-Прадеш, приблизно ща 20-30 кілометрів від столиці штату міста Лакнау.

Керівник виявив термітів в одному з підрозділів банку в середу.

«Те, як терміти проникли в сейф - привід для розслідування, - наводить слова поліцейського Газета.ру. - Раніше терміти завдавали шкоди тільки меблям і документам».

Службовцям банку пред`явлені звинувачення в халатності при зберіганні грошей.