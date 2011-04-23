Терміти пролізли в сейф і з'їли $200 тисяч готівкою
00:58, 23 квітня 2011Разное
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Інцидент в індійському банку
Терміти залізли до банківського сейфу і з`їли близько $222 тисяч на півночі Індії, повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву поліцію. Інцидент стався в штаті Уттар-Прадеш, приблизно ща 20-30 кілометрів від столиці штату міста Лакнау.
Керівник виявив термітів в одному з підрозділів банку в середу.
«Те, як терміти проникли в сейф - привід для розслідування, - наводить слова поліцейського Газета.ру. - Раніше терміти завдавали шкоди тільки меблям і документам».
Службовцям банку пред`явлені звинувачення в халатності при зберіганні грошей.
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