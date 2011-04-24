Тіло Михайла Козакова поки залишається в Ізраїлі

День, коли можна буде перевезти до Москви тіло Михайла Козакова, який помер в Ізраїлі, поки не визначений, повідомив РІА "Новости" телефоном старший син Козакова Кирило.

"Поки що нічого не відомо, і стане ясно не раніше вівторка", - сказав Кирило Козаков, який нині перебуває в Ізраїлі.

22 квітня, ще бувши в Москві, він сказав журналістам, що саме тут сподівається поховати батька, але як і коли це можна буде зробити, поки не ясно. 1991 року М.Козаков переїхав з сім`єю до Ізраїлю, протягом чотирьох років грав на івриті в Тель-Авівськом камерному театрі, створив в країні російську антрепризную трупу. Його колишня дружина і двоє дітей: 22-річний Михайло і 16-річна Зоя, - живуть в Ізраїлі.

Михайло Козаков помер у п`ятницю в Тель-Авіві на 77-му році життя від раку легенів.