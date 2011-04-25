Для поваленого президента Єгипту перебудують тюремний госпіталь

Генпрокурор Єгипту Абдель Магід Махмуд дав наказ в найкоротші терміни доставити екс-президента Єгипту Хосні Мубарака з Шарм-эш-Шейха до госпіталя в`язниці "Тора" під Каїром, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на єгипетське агентство МЕНА.

За даними агентства, генпрокурор, зокрема, зажадав від МВС, "якнайшвидше обладнати госпіталь в`язниці "Тора", щоб перевезти туди екс-президента". Проте, як пояснив спеціально призначений судмедексперт Ахмед ас-Субаї, для переустаткування тюремного госпіталю може знадобитися більше місяця. Зокрема, необхідно обладнати реанімацію. Річ у тому, що 82-річний Мубарак страждає аритмією, і йому будь-якої миті можуть знадобитися послуги реаніматолога.

Відтак генпрокурор вирішив тимчасово направити Мубарака до одного з військових шпиталів, щоб забезпечити належну охорону екс-президентові, який офіційно вважається затриманим.

Наразі Мубарак перебуває під посиленою охороною в міжнародному госпіталі Шарм-эш-Шейха, куди він потрапив ще 12 квітня через проблеми з серцем після допиту.

Наступного дня генпрокуратура видала ухвалу про затримання екс-президента і його синів на 15 діб у зв`язку з розслідуванням звинувачень в корупції, зловживанні службовими повноваженнями, незаконному збагаченні і підбурюванні до агресії проти демонстрантів в січні-лютому цього року. Потім термін затримання був продовжений ще на 15 днів.

Досі генеральному прокуророві не вдається добитися переведення Мубарака до тюремного шпиталю. Як повідомили раніше лікарі колишнього президента, стан його здоров`я нестабільний, що ставить під питання доцільність перевезення пацієнта до іншої медичної установи.

Сини Мубарака - Аля і Гамаль - вже знаходяться у в`язниці "Тора".

Хосні Мубарак пішов у відставку 11 лютого після 18 днів народних хвилювань в Єгипті, під час яких у Єгипті загинули більше 800 осіб, кілька тисяч одержали поранення.