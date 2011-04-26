У зіткненні вантажівки з автобусом постраждали 12 людей

У Донецькій області внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом постраждали 12 чоловік.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління ДАІ Донецької області.

Згідно з повідомленням, сьогодні вранці на ділянці автотраси Донецьк - Горлівка відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса і малотоннажної вантажівки.

«Зіткнення сталося на 462-му км автотраси Знам’янка – Луганськ - Ізваріне. Водій вантажівки «Мерседес» зіткнувся з автобусом «Богдан», який рухався за маршрутом №106 Ясинувата – Донецьк і в момент зіткнення розпочинав маневр розвороту», - зазначили в управлінні ДАІ.

У повідомленні уточнюється, що внаслідок удару, який припав на праву задню частину автобуса, він перекинувся на правий бік. У момент ДТП в автобусі знаходилося 23 особи, 12 з яких були травмовані. Причину, через яку сталася ДТП, встановить слідство, додали в ДАІ.