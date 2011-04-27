Прокуратура опротестувала підвищення вартості проїзду у маршрутках

Прокурор Кіровограда опротестував рішення міського виконавчого комітету від 7 квітня про підвищення вартості проїзду у громадському маршрутному транспорті.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Новий тариф у розмірі 2 грн. вступив в силу з 25 квітня. Прокуратура наполягає, що рішення виконкому є незаконним і підлягає скасуванню, оскільки йдеться про порушення Конституції України, а також законів «Про місцеве самоврядування», «Про Антимонопольний комітет України», «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» і постанови Кабінету міністрів «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користуванні».

У 10-денний термін Кіровоградський виконком повинен розглянути протест прокурора. До цього часу в обласному центрі діятиме старий тариф на проїзд в сумі 1,5 грн.

Прокуратура обіцяє перевіряти кожен факт незаконної вимоги водіями маршруток підвищеної плати.

Як повідомляв УНІАН, міськвиконком Кіровограда, крім збільшення вартості проїзду в маршрутках, підвищив тариф на користування транспортом загального режиму з 1 грн. до 1,5 грн. Тариф на проїзд до селища Нового, що територіально є частиною Кіровограда, підвищено з 1,5 грн. до 2,5 грн.

Раніше перевізники вимагали запровадити в обласному центрі погодинний тариф: з 6.00 до 20.00 - 2 грн., після 20.00 – 2,5 грн. Свої вимоги вони мотивували суттєвим подорожчанням паливно-мастильних матеріалів і запасних транспортних частин з 2009 року, коли в місті востаннє підвищувався тариф на проїзд в маршрутках.