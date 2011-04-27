Відкриття нового сезону у «Парку Київська Русь»

30 квітня о 13.30 у «Парку Київська Русь» - Центр культури та історії Древньої Русі (с. Копачів Обухівського району Київської області) відбудеться відкриття нового сезону - за участі Київського мотоклубу «Skulls MC» (www.skulls.kiev.ua) та артистів театру Парка. У цей день можна буде дізнатися більше про байкерський рух у Києві, побачити театралізовані вистави за мотивами давніх билин, побачити виступи каскадерів та вогняне шоу.

Дістатися Парку можна маршрутками, що будуть курсувати від станції метро «Видубичі» (зупинка біля «Фуршету») - з 10.00 - до кінця роботи Парку. Деталі за тел. (044) 461-99-37 та на сайті «Парку Київська Русь».