Мерія Москви розглядає заявку на гей-парад

Гей-активісти подавали заявку до мерії Москви на проведення акції, влада наразі вивчає цю заявку, повідомила журналістам заступник мера з соціальної політики.

За її словами, звернення з приводу проведення акції було направлене на її ім`я.

«За процедурою, яка діє в мерії щодо роботи із зверненнями, триває робота, ми вивчаємо пропозиції. І у відведений час їм буде дано відповідь», - цитує РІА "Новости".

У вівторок гей-актівісти оголосили, що в Москві вперше дозволили гей-парад на Болотній площі 28 травня. Проте департамент регіональної безпеки Москви спростував цю інформацію.