Чиновник на автомобілі збив матір з дитиною
16:21, 28 квітня 2011Разное
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Повідомлення з Волині
На Волині чиновник на автомобілі збив матір з дитиною, які їхали на велосипеді.
Як стало відомо кореспонденту УНІАН з поінформованих джерел, за кермом автівки перебував заступник Рожищенського міського голови.
Повідомлення про ДТП у райвідділ міліції в с. Кременець Рожищенського району надійшло вчора, 27 квітня, близько 21.00.
Згідно з інформацією міліції, внаслідок зіткнення жінка отримала забій лівої гомілки, дитина - струс головного мозку. Обох госпіталізовано в Рожищенську районну лікарню.
Автомобіль вилучено. Триває слідство.
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