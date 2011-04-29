Jeep збільшить продажі вп'ятеро завдяки трьом новим моделям

За три роки компанія Jeep планує збільшити продажі автомобілів на європейському ринку в п`ять разів: з 25 тисяч до 125 тисяч машин. На той же час керівництво концерну Chrysler розраховує довести кількість реалізованих "джипів" в усьому світі до 800 тисяч, що майже вдвічі більше, ніж минулого року, повідомляє Автолента з посиланням на керівника компанії Jeep Майка Менлі.

Серед майбутніх новинок "Джипа" - компактний кросовер на одній з платформ "Фіата". Виробництво цього автомобіля планується налагодити на мексиканському заводі. У продажу в Європі, Північній і Латинській Америці така машина з`явиться наприкінці 2013-го або початку 2014 року.

Друга модель - заміна позашляховика Cherokee. Його складання на території США буде розгорнена в 2013-му, а продаж на європейському ринку запущений до весни того ж року. Автомобіль стане пропонуватися з системою повного приводу, а в лінійці моторів з`явиться "фіатівський" дволітровий чотирициліндровий двигун MultiAir потужністю 170 кінських сил.

Третя новинка Jeep вироблятиметься для всіх світових ринків на італійському заводі Fiat в Мірафіорі. На ринок такий автомобіль, багато компонентів якого планується уніфікувати з майбутнім кросовером Alfa Romeo, вийде у середині 2013 року. Машина буде в модифікаціях з повним і переднім приводом.